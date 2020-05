Polícia apreende adolescente com arma de fogo e moto roubada na Baixada da Sobral

Uma ação do Policiais Militares do 1° batalhão resultou na apreensão de um assaltante de 16 anos, uma arma de fogo e uma moto roubada na noite desta quarta-feira (13) na rua Adalberto Sena, no bairro Cabreúva, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento de rotina pela região, quando avistou dois homens sem capacete em uma motocicleta CG Titan 150, de cor vermelha. Quando a dupla avistou a guarnição policial, os criminosos tentaram fugir, mas um dos bandidos foi preso e outro assaltante conseguiu fugir.

De acordo com a polícia, o adolescente de 16 anos e seu comparsa haviam roubado a moto de um trabalhador que seguia com destino a sua casa no residencial Bom Sucesso. A dupla abordou a vítima próximo a rotatória do residencial e em posse de um revólver calibre 22, roubou a motocicleta da vítima, e em seguida, ainda efetuou um disparo em via pública.

Diante dos fatos o assaltante de 16 anos, a arma de fogo e a moto roubada foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.