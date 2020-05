Petista chora ao afirmar que diminuir salários deputados não vai resolver o problema do povo

Em sua explicação pessoal durante sessão virtual desta quarta-feira, 13, da Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Jonas Lima (PT), que está em Mâncio Lima em quarentena acompanhado de sua família, começou a chorar copiosamente durante o seu discurso.

O parlamentar afirmou que na última noite teve dificuldade para dormir. “Eu demorei duas horas para dormir. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu fiquei pensando que eu e minha família estamos protegidos, mas e as outras pessoas? Como ficam?”, disse Lima, ressaltando a necessidade de uma maior comunicação com o governo. “Precisamos saber o que o governo precisa para ajudarmos. ´Do que adianta termos um mandato se não podemos fazer nada”, questionou.

Ele diz que o sistema de saúde tem de ter alguma coisa a apresentar aos deputados. “Ontem a noite depois de que orei fiquei duas horas para dormir”, disse, referindo-se à falta de informações sobre o combate a Covid-19 no Acre.

Lima ainda alfinetou a proposta de lei que reduz em 50% os salários dos deputados que foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). “Não adianta vir com projetinho querendo diminuir salário de deputado ou do governador. Isso não vai resolver a vida das pessoas. Estamos falando de uma situação série. O que faremos pelo povo? Será que os deputados dando a metade do salário é que vai resolver?”, disse o deputado chorando.

A proposta da redução de salários durante a pandemia ainda não tem data para ir ao plenário da casa para votação.