MP do Acre está entre os líderes de transparência no Brasil

O Ministério Público do Acre integra o grupo que lidera o ranking de transparência entre os MPs nos Estados quando se analisam os dados do 2º quadrimestre de 2019. Além do Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí e Tocantins são as nove unidades estaduais do Ministério Público que atingiram o índice de 100% na avaliação dos Portais Transparência do MP

Esse ranking é conhecido como o Transparentômetro, criado pelo Conselho Nacional dos Ministérios Públicos. O resultado foi anunciado nesta terça-feira, 12 de maio, durante a 4ª Sessão do Plenário por Videoconferência de 2020, pelo conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, Silvio Amorim.

As nove unidades estaduais do MP citadas cumpriram 100% das determinações da Lei de Acesso à Informação e de resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que tratam de transparência na divulgação dos dados.

Além disso, o CNMP, o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público Militar (MPM), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e dez unidades estaduais do Ministério Público obtiveram índice superior a 99%. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e os MPs dos Estados de Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte atingiram mais de 98%.

Saiba mais: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13146-nove-unidades-dos-ministerios-publicos-estaduais-atingem-100-em-avaliacao-dos-portais-transparencia