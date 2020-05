Ministério da Saúde repassa R$ 600 mil para Senador Guiomard e Tarauacá

O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feria (13) 1.161, que habilita vários municípios, incluindo Senador Guiomard e Tarauacá, a receberem recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.

O dinheiro vem de emenda parlamentar. São R$ 300 mil para cada município. O recurso deve ser utilizado no enfrentamento à pandemia do coronavírus nessas localidades.

A transferência dos recursos se dará via Fundo Nacional de Saúde, que adotará as medidas necessárias para que os valores estabelecidos na portaria aos respectivos Fundos de Saúde dos municípios em parcela única e, segundo as regras, em conformidade com os processos de pagamento instruídos após atendidas as condições previstas para essa modalidade de repasse.