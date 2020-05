Mara Rocha cobra do MS respiradores prometidos ao Estado

Na tarde dessa quarta-feira (13), a deputada federal Mara Rocha (PSDB/AC) encaminhou ofício, com prioridade de urgência, ao Ministro da Saúde, Dr. Nelson Teich, solicitando o envio de dez respiradores para equipar as novas UTI’s recebidas pela Secretaria da Saúde do Acre.

O Governo Federal se comprometeu a encaminhar novas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s) e demais insumos para o atendimento emergencial das vítimas do Coronavírus no Acre. O material chegou ao Estado, mas segundo a parlamentar tucana, só chegaram cinco respiradores portáteis.

“Os equipamentos para as dez novas UTI’s chegaram para a Secretaria de Saúde do Acre, mas infelizmente, só chegaram cinco respiradores portáteis, e precisamos de dez respiradores próprios para essas Unidades de Tratamento Intensivo”, informou Mara Rocha.

“Em reunião que mantive ontem com o Secretário Alysson Bestene, para tratar sobre a utilização da Unidade do Hospital de Amor como espaço para tratamento dos casos de Coronavírus, o Secretário externou sua preocupação sobre a falta de respiradores e pediu ajuda para contornar o problema. Resolvi encaminhar o ofício ao Ministro e irei mobilizar a bancada parlamentar para que possamos resolver esse problema com a maior rapidez, de forma a garantir o atendimento da nossa população”, finalizou a parlamentar.