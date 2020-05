Mais 104 casos de Covid-19 são registrados no Acre; óbitos também aumentam e chegam a 52

Os casos de Covid-19 seguem sua tendência de aumento no Acre. Nesta quarta-feira, 13, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou que nas últimas 24 horas foram registrados 104 novos casos da doença. O total passa de 1.590 para 1.694 o número oficial de infectados pelo coronavírus.

Até o momento, o estado conta com 5.991 notificações, sendo que desse total, pelo menos 3.462 foram descartados e, 832 segue aguardando resultado de exame no Centro de Infectologia Charles Mérieux.

A Sesacre informou também uma nova morte pela doença. A idosa R. R. D., 84 anos, que residia em Cruzeiro do Sul e deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital do Juruá no dia 7 de maio, e veio à óbito nesta quarta, subindo de 51 para 52 o número oficial de mortos pela doença.