Mãe reclama de falta de medicamento para filho com linfoma de Hodgkin

Desolada, a mãe Maria José Cruz de Souza, 47 anos, procurou o ac24horas, na manhã desta quarta-feira, 13, para fazer um relato angustiante sobre a situação médica do seu filho Gustavo Souza da Silva, 23 anos, portador do linfoma de Hodgkin.

O Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem estas células através do corpo.

Ela conta que o filho realiza o tratamento há 2 anos para combater o linfoma no Hospital de Câncer de Rio Branco (UNACON) com quimioterapia, mas que de um tempo para cá a quimioterapia não vem apresentando resultado médico desejado.

Segundo ela, o filho mesmo com o tratamento da quimioterapia apresentou diversas recaídas e que, por isso, o médico responsável pelo tratamento solicitou o medicamento chamado “Brentuximab”, indicado para o tratamento do linfoma.

A mãe conta que devido ao alto custo do medicamento decidiu entrar com um pedido na justiça, por meio da Defensoria Pública do Estado (DPE) para garantir o direito do medicamento ao seu filho, à qual obteve vitória, mas que até agora a Sesacre tem apresentado recursos para adiar a compra do medicamento.

“Ele está tendo febre, dores, perdendo peso. O câncer é muito agressivo. Sabemos que dentro da Sesacre todos estão cientes, desde o Secretário Alysson Bestene até o farmacêutico, ficam passando a responsabilidade e não dão uma resposta concreta sobre o pedido de medicação. Ficam falando que vão comprar e pedem prazo de 15 dias depois mais 15 e até agora nada”, relatou a mãe aos prantos.

A Sesacre foi procurada pela equipe do ac24horas, por volta das 11h da manhã desta quarta-feira, 13, mas até o fechamento desta matéria às 15h não se posicionou sobre o caso.