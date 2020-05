Idosa de 86 anos é a primeira vítima fatal do coronavírus em Cruzeiro do Sul

Uma idosa de 86 anos que estava na UTI do Hospital do Juruá, morreu vítima da Covid-19 no início da manhã desta quarta-feira, 13. identificada apenas como Raimunda, ela morava no bairro do Telégrafo, em Cruzeiro do Sul.

Segundo a direção da unidade hospitalar, a idosa tinha doenças renais.

No último dia 6, Ana Victor de Almeida, uma aposentada de 96 anos, que estava na UTI do Hospital do Juruá, morreu de Covid-19. Ela era de Tarauacá, mas ficou internada em Cruzeiro do Sul, que é referência para o coronavírus na região. Ela foi enterrada em Tarauacá.

Em Cruzeiro do Sul já há 142 casos do confirmados de Covid-19.