Homem usando calcinha no rosto como se fosse máscara chama atenção no centro de Rio Branco

Um homem não identificado foi flagrado na tarde desta terça-feira, 12, passeando com um cachorro, no centro de Rio Branco, com uma calcinha no rosto, como se fosse uma máscara para protegê-lo da Covid-19, que já vitimou 51 pessoas no Acre.

A imagem foi registrada pelo fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, que estava de passagem. As imagens foram capturadas em frente a Biblioteca Pública.