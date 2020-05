Funerária diz que não “perdeu” defunto; troca de corpos ocorreu por erro de outra empresa

Sônia Aparecido é proprietária da funerária São Francisco. Acostumada a conviver com a dor de seus clientes que a contratam no momento da perda de um ente querido, a empresária viveu um dia complementa diferente nesta terça-feira, 12. Contratada pela família do senhor Raimundo Mendes, 78 anos, vítima de Covid-19, para fazer o sepultamento do corpo, quando a funerária chegou ao Pronto-Socorro o corpo simplesmente tinha desaparecido.

>>> Funerária que perdeu corpo de idoso morto por coronavírus diz que pegaram o defunto errado

Foram horas de procura, de revolta da família e de dúvidas, até a descoberta do que finalmente tinha acontecido. Outra funerária se confundiu, pegou o corpo de seu Raimundo e enterrou como se fosse outra pessoa.

“Quando o protocolo é morte por Covid-19, a funerária só pega o corpo na hora combinada pelo PS direto para o cemitério. Quando nossa equipe chegou na hora combinada o corpo não estava. Entramos em contato com a família, esperamos no local e falamos com a UTI do PS, que garantiu que o corpo já tinha descido. Com isso, nós ligamos para a funerária que estava de plantão e para a nossa surpresa eles pegaram e enterraram o corpo errado. Não sei como isso aconteceu, pois todos os corpos são identificados por nome, leito e hora da morte”, afirma Sônia.

A família de Raimundo Mendes, que foi goleiro do Independência nas décadas de 1960 e 1970 e era conhecido no mundo do futebol como Humberto Sapateiro, afirmou que vai à justiça contra a funerária que cometeu o erro. “Vamos até às últimas consequências para que isso não torne a se repetir”, disse José Humberto, filho da vítima.

A funerária Morada da Paz, responsável pelo erro, disse em nota que preza pela total transparência e comprometimento e que vai suspender os funcionários envolvidos para apurar o que aconteceu.

Alegou ainda que o corpo do idoso permaneceu no mesmo jazigo do Cemitério Morada da paz, onde havia sido enterrado por engano sendo trocado apenas o nome e o registro. A família declarou que Raimundo Mendes vai permanecer enterrado no cemitério.