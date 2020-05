Decreto com rodízio de veículos em Rio Branco não saiu no DOE

As regras para rodízio de veículos e o fechamento de algumas ruas e avenidas em Rio Branco, que deveriam ser apresentadas até esta quarta-feira (13) conforme prometeu em pronunciamento o governador Gladson Cameli, não foram publicadas.

O decreto é de competência do município. Os níveis de isolamento social até aumentaram. No final de semana obteve o melhor percentual (51,2%) segundo a plataforma “In loco”. A capital, continua sendo uma das que menos obedece as regras determinadas pela Organização Mundial de Saúde.

Ontem (12) o percentual medido foi de 48%. Rio Branco está à frente de estados como Rondônia Rondônia (43,9%), Roraima (42,3%) e Tocantins (37,3%) e atrás do Amapá (50,7%), Pará (50,1%) e Amazonas (48,7%).