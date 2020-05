O pastor e deputado estadual Wagner Filipe (PL) teve uma ideia muito nobre. A de reduzir em 50% os vencimentos dos deputados estaduais (hoje em cerca de R$ 30 mil) como colaboração para o combate a pandemia da Covid-19 no Acre. O gesto é bem apropriado a um bom cristão da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Porém, o aceno de Filipe e de seus colegas parlamentares deve ser voluntário.

Legalmente o processo é complicado. Mais complicado ainda porque a maioria não quer servir de onda para Wagner surfar de homem piedoso. “Se ele quer doar até o salário todo que o faça, mas não venha interferir no meu, não faça cortesia com chapéu alheio”, reclamou um de seus colegas deputado.

Tem uma lição que Vagner Filipe precisa saber: Não se mexe no salário de ninguém, principalmente se for para diminuir. Congelar ainda é tolerável, mas arrancar um pedaço nem pensar. Se for de político pior ainda. Como disse o Alemão Nietzsche: “É preferível lidar com uma má consciência do que com má reputação”. Fica a lição.

“Não há mal pior do que a descrença/ Mesmo o amor que não compensa/ É melhor que a solidão…” (Vinicius de Morais, o poeta)

. De todos os governadores dos últimos 30 anos ou mais, Gladson Cameli pegou o Acre em um momento dificílimo economicamente.

. A pandemia da Covid-19 veio para moer restante.

. Muita gente está invertendo o processo histórico do êxodo rural; é hora de voltar para chácaras, colônias e fazendas.

. Começa a faltar emprego e dinheiro na cidade; comida tem!

. No mato, na colônia e no campo a vida é mais segura, mais saudável, tendo coragem para trabalhar não morre de fome.

. As chácaras começam a ser procuradas por compradores.

. É como terrenos e casas em condomínios abertos!

. O mundo está tenso!

. Dias nervosos, difíceis, bicudos…como diz o Sílvio Martinello.

. Andam cobrando contas indevidas por telefone, todo cuidado é pouco.

. Na Bolívia, o cidadão cumpre quarentena em casa ou leva uma boa surra se sair na rua.

. Por aqui ninguém consegue, o brasileiro tem comichão, não sossega!

. O sujeito ao invés de estar namorando em casa, tá é batendo na mulher!

. Vai entender um negócio desse!

. Bom dia!