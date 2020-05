Com coronavírus, Zamora tem piora e pode ser transferido para SP

O empresário e pecuarista e pré-candidato à prefeitura de Rio Branco, Fernando Zamora, que confirmou alguns dias atrás ter sido infectados com o novo coronavírus, apresentou na manhã desta quarta-feira, 13, uma piora em seu quadro de saúde. De acordo com pessoas próximas ao pré-candidato, Zamora teve uma leve falta de ar e febre.

Levado do pronto atendimento, Zamora fez exames que apresentaram que seu quadro de saúde é estável. Os médicos trocaram o antibiótico que vinha sendo administrado no pecuarista e seu quadro clínico é bom, já que apresenta ótima saturação de oxigênio e não tem mais desconforto respiratório e deve passar a noite na unidade de saúde em observação.

Apesar dos exames clínicos não terem apresentado nada grave, a família já pensa em transferir o pecuarista para São Paulo. O ac24horas apurou que a família já teria até conseguido uma vaga no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Pessoas próximas à Zamora confirmam que o estado de saúde do pré-candidato é estável e que a possível transferência é mais uma preocupação familiar.

o próprio Fernando Zamora se pronunciou por meio de uma nota, onde afirma que se sente bem e que não quer ser transferido para São Paulo.

NOTA OFICIAL

Eu, Fernando Zamora me encontro positivo ao COVID-19 há 12 dias. Nesse momento, encontro-me estável, internado na Unimed, assistido por um ótimo quadro de médicos, liderados pela Dra. Rosely Barreiros. Minha família, preocupada com o quadro, cogitou em uma remoção para tratamento em São Paulo-SP. Todavia, não há nada certo, na medida em que me sinto bem e não quero ir. Agradeço as orações de todos e, se Deus quiser, em breve estarei curado! Amanhã publico mais notícias. Abraços fraternos.