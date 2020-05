Casa Rosa Mulher passará por reforma de ampliação após ser atingida por enchente

A Casa Rosa Mulher de Rio Branco, situada no bairro Cidade Nova, sofreu diversos danos estruturais ao ser atingida pela mais grave enchente da história do Rio Acre, no ano de 2015. Essa semana a prefeita Socorro Neri assinou ordem de serviço que autoriza o início da obra de reforma e revitalização do espaço, que presta serviços de assistência social, psicológica e jurídica às mulheres e mães em situação de violência ou vulnerabilidade.

A reforma tem apoio da Fundação Nova Cáritas, uma confederação internacional que ajuda as pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade. A entidade fez uma doação de R$ 621 mil para investimentos nas obras da Casa Rosa Mulher. Com quase 30 anos de existência no Acre, o local já atendeu mais de 200 mil mulheres. A Casa Rosa Mulher também oferece cursos profissionalizantes gratuitos.

Para a prefeitura de Rio Branco, a reforma faz com que as mulheres se afastem do ciclo de violência e conquistem sua autonomia financeira. “Uma instituição que há mais de 20 anos vem prestando um serviço relevante, com esse cuidado que precisamos ter com as mulheres sobretudo com aquelas que foram ou são vítimas de violência doméstica, sexual ou que estão em situação de vulnerabilidade”, afirma Neri.