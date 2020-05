Após retirada de PL dos militares, Cadmiel volta a atacar PGE

O deputado Cadmiel Bonfim PSDB) disse nesta quarta-feira (13) que os militares do Acre contavam com o pagamento da titulação já neste mês de maio. Segundo ele, trata-se de uma correção o propósito do projeto de lei retirado de pauta pelo governo do Estado.

Em reunião, o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha disseram aos PMs que a medida será revista de forma administrativa e o deputado voltou a atacar a Procuradoria Geral do Estado, cujos membros, diz ele, tem muitas regalias.

“Os intocáveis, os procuradores da PGE, quando saem têm milhões para receber de rescisão. E recebem na frente dos que tem R$2 mil”, disse o deputado.