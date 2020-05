Após Acre registrar 1.694 casos, principais pontos da Capital registram baixa movimentação

Parece que o apelo do governador Gladson Cameli (Progressistas), pedindo a população de Rio Branco que reforce o isolamento como forma de conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) vem surtindo o efeito desejado.

Nesta quarta-feira, 13, o fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, registrou um baixo fluxo na Praça da Revolução e na Avenida Ceará, principais pontos da Capital.

Atualmente, o Acre registra 1.694 de casos de Covid-19 e 52 óbitos em decorrência do vírus. Até o momento, o estado conta com 5.991 notificações, sendo que desse total, pelo menos 3.462 foram descartados e, 832 segue aguardando resultado de exame no Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas.com