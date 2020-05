Aplicativo criado por alunos do Ifac vai auxiliar no combate à Covid-19 a partir de junho

O aplicativo Previna, desenvolvido por alunos e servidores do Instituto Federal do Acre (Ifac), está nos ajustes finais para ser liberado. O software para smartphones pretende se tornar um meio de comunicação direta entre a Secretaria Estadual de Saúde e a população durante a pandemia do coronavírus. A ferramenta estará disponível ao público no início de junho.

A ferramenta vai disponibilizar um questionário virtual para que o usuário faça seu próprio autodiagnóstico para saber se possui os sintomas da doença. Além da criação de um banco de dados de possíveis infectados, a Sesacre terá a localização de cada pessoa que se cadastrar no aplicativo. Posteriormente, o mecanismo auxiliará a Sesacre no diagnóstico de doenças endêmicas, como dengue e febre amarela.

O aplicativo foi apresentado às equipes de governo na tarde dessa terça-feira, 12. A ferramenta vai ajudar a fazer o monitoramento da Covid-19. Foi assinado um termo de cooperação técnica entre Governo do Estado e Ifac no desenvolvimento e utilização do aplicativo Previna.

Os criadores do software garantem que o aplicativo obedece todos os critérios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o combate ao coronavírus.

Fonte: Agência de Notícias do Acre