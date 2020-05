Antônia Sales pede contratação de laboratório privado para agilizar exames da Covid-19 no Juruá

A deputada Antônia Sales (MDB) fez um breve relato da situação da Covid-19 no Vale do Juruá, lamentando o primeiro caso fatal em Cruzeiro do Sul.

Ela pediu mais proteção aos médicos e enfermeiros e demais profissionais que estão na linha de frente.

Ela está preocupada com a possibilidade de colapso no sistema de saúde dos municípios da região devido à demora na divulgação dos exames contra coronavírus e propôs a contratação de um laboratório privado para agilizar os exames.