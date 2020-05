7 de 50 peruanos que estão “morando” entre Assis Brasil e Iñapari estão com Covid-19

O grupo de peruanos de cerca de 50 pessoas chegou na fronteira de Assis Brasil no último dia 9 de maio. Na divisa entre os dois países, foram impedidos de seguir viagem até realizarem teste para a Covid-19. Com isso, foram obrigados a ficar morando literalmente na ponte que liga Assis Brasil à Iñapari, no Peru.

A prefeitura do pequeno município peruano cedeu barracas e a prefeitura de Assis Brasil ajuda com a alimentação.

Nesta terça-feira, 12, o grupo passou por testes rápidos da doença. Cerca de 7 dos 50 peruanos foram diagnosticados positivos para Covid-19.

Após o resultado positivo, os peruanos infectados cumprirão o período de quarentena em um abrigo na pequena cidade do Peru. A outra parte do grupo vai ser isolada até conseguir autorização para seguirem viagem, já que a grande maioria é oriunda de Lima, capital do país vizinho.