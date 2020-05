TJAC doa mais de R$ 16 mil para auxiliar combate da Covid-19 em presídio de Tarauacá

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC), por meio das comarcas de Feijó e Tarauacá, entregaram R$ 16.431,75 para que o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) possa dar continuidade ao combate do coronavírus na Unidade Penitenciária Moacir Prado, situada em Tarauacá.

De acordo com o TJ/AC, o valor foi levantado por meio de projetos elaborados na unidade penitenciária e diz respeito a recursos advindos de penas pecuniárias. No presídio, existem dois projetos voltados para o combate da pandemia, um direcionado à limpeza das celas e outro à ampliação do serviço de internet no prédio, que visa a realização de atos remotos, como audiências dos processos judiciais em curso.

O diretor da unidade, Claudecir Sousa, disse ao portal Notícias do Acre, do governo do estado, que a aprovação dos projetos dará maior efetividade às ações de combate ao vírus que já vem desenvolvendo. Agora será possível comprar quatro lavadoras de alta pressão, vassouras, escovões e mangueiras, além de insumos como sabão em pó e água sanitária.

A decisão assinada pelos juízes de direito Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga e Ana Paula Saboya Lima afirma que a aprovação do aporte financeiro é necessária, pois busca suprir necessidades imediatas da unidade prisional para auxiliar no combate ao coronavírus.