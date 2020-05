Sena Madureira constrói Casa da Cultura com memorial do Padre Paolino Baldassari

A prefeitura de Sena Madureira segue com as obras na Casa da Cultura, um espaço totalmente voltado às atividades culturais do município e que terá um memorial em homenagem à vida e ações do padre Paolino Baldassari, figura de grande importância e reconhecimento na cidade. O prefeito Mazinho Serafim (MDB) ainda comemora a emenda parlamentar que tornou possível a concretização da Casa da Cultura.

O dinheiro alocado, R$ 475, 958 faz parte de emendas do então deputado federal Major Rocha (PSDB), hoje vice-governador do Acre. A secretária de Planejamento, Cláudia Teles, enfatiza que a construção tem sido conduzida sob todas as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) em meio à pandemia da Covid-19. A emenda alocada por Rocha é mais uma fruto do trabalho persistente do prefeito Mazinho, resultado de suas viagens a Brasília para angariar recursos federais para obras no município.

“Todas essas obras que tem um fundo de emendas parlamentares estão em execução e tem um prazo para entrega. A prefeitura está tomando todo o cuidado para que essas obras sejam concluídas de forma segura e seguindo as medidas de distanciamento e higienização durante o processo de construção”, afirma Teles.

Quando finalizada, a inauguração da Casa de Cultura está prevista para assim que encerrar a pandemia do coronavírus ou assim que as autoridades de saúde permitirem o retorno das entregas de obras municipais. “A entrega do memorial do padre Paolino terá um evento bonito e grandioso, pois é onde vai ser exposta toda a história do padre, será um momento marcante, por isso vamos esperar tudo isso passar para pensarmos na solenidade de inauguração”, detalha a secretária.

A obra deverá ser concluída, mão não entregue devido à pandemia. “Mas vamos pensar numa inauguração bonita para que possa acontecer futuramente”, explica Teles. Padre Paolino Baldassari ficou conhecido em todo o Acre por suas ações sociais desenvolvidas em Sena Madureira. Baldassari morreu no dia 8 de abril de 2016, aos 90 anos.