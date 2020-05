Rodízio de veículos vai aumentar casos de Covid-19, diz Celestino

Com o anúncio do governo do Estado e prefeitura de Rio Branco que irão implementar o rodízio de veículos e o fechamento de ruas e avenidas, o presidente da Associação Comercial do Acre, Celestino Bento, afirmou em sua página no facebook na manhã desta terça-feira, 12, que a mudança ao invés de reduzir o número de infectados pelo Covid-19, deve aumentar significativamente.

Para Celestino, a decisão de adotar a medida de rodízio de veículos, acaba fazendo com que deixemos nosso carro em casa e optamos em chamar um uber ou utilizar o transporte coletivo. “Analisando a situação, me questiono: qual o mais seguro? O veículo de uso próprio, que mantenho os cuidados adequados, ou o de uso coletivo? Acredito que esta mudança, ao invés de reduzir o número de infectados, vai aumentar significativamente”, pontuou.

O presidente da Acisa afirma que reduzir o fluxo de veículos nas ruas não é a saída para diminuir os casos de Covid-19 no Acre. “Acompanhando algumas reportagens, li relatos de pessoas, de São Paulo, onde foi adotada a medida de rodízio de veículos, que se sentiram mais expostas com maior número de pessoas nos ônibus, algo que acaba indo contra o consenso, de que para evitar o contato pelo vírus, é necessário manter a distância de outras pessoas”, frisou.