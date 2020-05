Rocha e Mara solicitam e Hospital do Câncer vai atender pacientes infectados com Covid-19

O vice-governador e a deputada federal Mara Rocha (PSDB/AC) se reuniram na tarde desta terça-feira, dia 12, para anunciar ao secretario de saúde, Alysson Bestene, que as instalações do Hospital do Câncer de Barretos sediado no Acre estará à disposição do estado para servir como unidade de apoio no combate à pandemia da Covid-19.

O empréstimo das instalações ocorreu a partir de pedido de Mara Rocha, que, com o apoio do vice-governador Wherles Rocha, encaminhou solicitação no último dia 07 de maio. O espaço poderá ser utilizado pela Sesacre como unidade de apoio para o primeiro atendimento aos contaminados pela Covid-19 ou mesmo como unidade de isolamento, dependendo da visita técnica e oficialização entre a direção do hospital e a secretaria.

“Recebemos a sugestão do Sr. Vanderli Ferreira, Presidente da Associação dos Renais Crônicos do Acre e pedi a ajuda do vice-governador, Major Rocha que, durante seu mandato como deputado federal, manteve um bom relacionamento com a direção do Hospital de Barretos e ele abriu as portas para o meu contato. O presidente do Hospital de Barretos foi extremamente sensível ao nosso pedido e a resposta chegou mais rápido do que imaginava”, ressaltou a deputada.

O vice-governador fez questão de agradecer o empenho da parlamentar. “Precisamos de todo apoio possível para combater essa pandemia. A estrutura física do Hospital de Amor será importante para garantir um espaço de atendimento adequado, sem exigir tempo de construção”.

O auxilio do Hospital do Câncer veio em um momento importante. No Acre, já são cinquenta mortes causada pelo novo corona vírus, de acordo com as ultimas informações da Secretaria de Saúde.

“Essa ajuda vai ser muito importante, pois vamos ampliar a estrutura hospitalar. Já conhecemos o hospital e ele comporta a estrutura para montagem de leitos e equipamentos. Agradecemos o esforço do vice-governador, major Rocha, da deputada Mara Rocha que intermediaram todo esse processo. Com certeza vai nos ajudar muito nesse combate com Covid-19 e ofertar um atendimento melhor para a população”, declarou o secretário de saúde, Alysson Bestene.

A Sesacre e técnicos do Hospital de Amor irão definir a destinação da unidade, se será usada para primeiro atendimento ou para isolamento de pacientes.