Ruas de Rio Branco registram movimentação intensa na noite desta terça-feira

Atualmente, o Acre registra 1.590 casos confirmados de Covid-19 e 51 óbitos em decorrência do vírus. Apesar do apelo feito pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) para que a população “Fiquem em casa!”, esse pedido não está sendo cumprido pela população.

O intenso fluxo registrado pelo fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, na noite desta terça-feira (12) é uma prova do descumprimento.

As fotos embasam o que a Agência In loco vem afirmando, segundo a plataforma, o Acre registra 46,99% acerca do índice de isolamento social. O recomendado é que 70% da população fiquem em casa para não disseminar o vírus.

Na segunda-feira, 11, o governador Gladson Cameli em pronunciamento oficial reiterou a necessidade de aumentar o isolamento como forma de conter o avanço da Covid-19.

Segundo ele, o Acre está chegando ao pico da pandemia. “O número de casos tem crescido de modo alarmante. Mesmo com todos os esforços a situação preocupa”, afirmou.

“Nada disso vai funcionar se as pessoas continuarem ignorando os riscos e não usarem as máscaras”, alertou. Para ele, por mais que os “heróis” da saúde se esforcem, a capacidade de atendimento tem limites. “Essa é uma luta que não se vence sozinho”, lembrou o governador.