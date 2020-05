Presidente do sindicato dos policias penais do Acre testa positivo para Covid-19

De acordo com informações do Núcleo de Atendimento ao Servidor Penitenciário (NASP) até agora 66 policiais penais foram contaminados com a Covid-19. Desses, 24 já estão curados. Por uma conta simples, o déficit atual no IAPEN é de mais de 40 policiais penais.

O negócio é tão sério que nem o presidente do sindicato dos policiais penais escapou.

Betho Calixto confirmou ao ac24horas que foi diagnosticado com a doença. A preocupação com seu quadro de saúde é preocupante, já que os exames identificaram uma mancha em seu pulmão.

“Iniciei meu isolamento total ontem e hj já iniciei o uso da Azitromicina, agora a tarde vou pegar a hidroxicloroquina na Farmácia de Manipulação e já vou iniciar o tratamento com ela também. Serão longos dias de tratamento, se essas medicações não derem jeito, partiremos para um tratamento mais agressivo na UPA. Peço a cada um que se cuide, zele por sua saúde e pela saúde de suas famílias, repreenda as brincadeiras de abraços e aperto de mão que alguns colegas estão fazendo e instiguem os a usar máscaras. Eu não me cuidei e nem me precavi da forma correta, por isso que dou testemunho para que os amigos não tenham que passar pelo que eu estou passando”, afirma Betho.