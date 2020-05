Porto Walter abre processo seletivo para enfermeiro, técnico de enfermagem e vigia

A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), publicou nesta terça-feira, 12, no Diário Oficial do Estado (DOE) um edital que trata da abertura de processo seletivo simplificado para a contratação emergencial de profissionais da área de saúde para atuar na linha de frente do combate ao novo coronavírus (Covid-19).

O edital visa a contratação de dois enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem e oito vigias. A contratação será pelo período de três meses a contar da assinatura dos contratos, podendo ser prorrogado por igual período, sendo que ao profissional contratado será adotado o regime de trabalho com contrato temporário.

A remuneração para enfermeiro ficou definida no valor de R$ 3.5 mil, técnico de enfermagem R$ 1.250,00 e vigia R$1.045,00, o regime é de 40h semanais para ambos os cargos, e todos têm direito a insalubridade.

As inscrições começam nesta terça-feira, 12, e encerram nesta quarta-feira, 13, na Secretaria Municipal de saúde, situada rua Mamedy Camely, Centro da cidade de Porto Walter, no horário das 08h às 16h.

Para mais informações, clique aqui.