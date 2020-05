Músicos afetados com fechamento de espaços culturais recebem cestas básicas

Vinte e seis músicos acreanos afetados com o fechamento do comércio, bares e espaços culturais pelo decreto governamental de isolamento em meio à pandemia da Covid-19, receberam cestas básicas montadas com alimentos arrecadados durante a Campanha Solidária, realizada pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, com apoio do Sebrae.

Desde que os primeiros casos de contaminação pelo coronavírus foram registrados, a entidade montou pontos de arrecadação de alimentos não-perecíveis em farmácias e supermercados de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Brasiléia. Os artistas beneficiados dependiam financeiramente de espaços culturais, teatros, bares e restaurantes, que tiveram de ser fechados temporariamente a fim de evitar a propagação do vírus.

O Sesc Acre é um dos mais importantes fomentadores e realizadores de eventos culturais do Estado. Os artistas contemplados foram identificados pela Associação dos Músicos do Acre.