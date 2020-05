Jenilson pede freio ao projeto que terceiriza saúde do Acre

O deputado Jenilson Leite (PSB) disse nesta terça-feira (12) durante sessão virtual da Assembleia Legislativa, que o sistema de saúde do Acre vive um grande problema que é a condição de trabalho de seus profissionais. Ele falou do protesto na UPA do 2º Distrito, em que os profissionais pediam EPIs e melhores condições de trabalho diante da pandemia da Covid-19.

“Que o Governo do Estado possa enviar mais insumos para a UPA, que é referência para a Covid-19”, disse, lembrando que há 30 pacientes para três técnicos de enfermagem naquela unidade, o que sobrecarrega a todos.

Jenilson quer mais atenção ao PL que cria o Instituto de Gestão em Saúde do Acre (Igesac). “Ele não tem condições de tramitar. Vamos deixar para discuti-lo em um próximo momento. Fazer esse debate agora é criar tumulto na vida daqueles que estão na linha de frente do combate à pandemia”, afirmou o deputado do PSB que ainda parabenizou os enfermeiros do Acre pelo seu dia (12/5).