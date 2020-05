Isolamento social do Acre está entre os oito maiores do país

Apesar de estar longe do ideal, o índice de Isolamento Social do Acre esteve entre os oito melhores do País neste começo de semana. O recomendado é que 70% da população fiquem em casa para não disseminar o vírus.

Autoridades sanitárias e lideranças sociais, além do governador Gladson Cameli, tem reiterado a necessidade de aumentar o isolamento como forma de conter o avanço da Covid-19.

O ranking da plataforma In Loco foi liderado pelo Pará na segunda-feira, 11 de maio, que chegou a 51,32% de isolamento social. O Acre chegou ao oitavo lugar, com 46,99%. O último é o Tocantins, que registrou 36,95% mas, surpreendentemente é também o Estado com menor número de casos confirmados.

O Índice de Isolamento Social foi desenvolvido pela In Loco para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19 ao acompanhar o coronavírus no Brasil. O mapa e o IIS mostra o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento. O mapa do coronavírus existe para auxiliar as autoridades a direcionarem os recursos de segurança pública, comunicação e saúde.