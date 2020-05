Incêndio consome parte da Área de Proteção Ambiental na estrada do Irineu Serra

Um incêndio atingiu uma Área de Proteção Ambiental (APA) na Estrada do Irineu Serra, na noite desta terça-feira (12). A informação foi confirmada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente (Semeia), Aberson Carvalho, ao ac24horas.

Segundo o Secretário, uma equipe foi deslocada para fiscalizar e identificar a área para autuar o proprietário. O incêndio foi registrado pelas lentes do fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, nesta terça-feira (12).

“O local é uma APA municipal, administrada pela Semeia. Foi criada essa APA com o intuito de preservar o meio ambiente e a cultura local em toda aquela região, que vai depois do Tancredo Neves até a parte que vai para a outra BR, no Custódio Freire”, relatou.

Ao ac24horas, o Major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), relatou que uma equipe já foi acionada para evitar a propagação das chamas.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas.com (todos os direitos reservados).