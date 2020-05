Homem que sofria com alcoolismo é encontrado morto com um corte na cabeça

Ezídio Damásio Gomes, de 45 anos, foi encontrado morto com um corte profundo na cabeça na manhã desta terça-feira (12) em frente uma residência localizada na rua São Francisco, no bairro Bahia Nova, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O homem foi encontrado caído por populares que passavam pelo local. Inicialmente as pessoas pensavam que Ezídio estava embriagado e dormindo, uma vez que a vítima já algum tempo tentava se livrar do vício do álcool.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, para prestar o atendimento ao homem, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Ezídio se encontrava morto.

Um corte profundo foi encontrado na cabeça da vítima, mas familiares informaram que Ezídio era alcoólatra e já vinha sofrendo muitos problemas de saúde.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A polícia não descarta a possibilidade de que Ezídio pode ter sido morto, devido ao corte na cabeça.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).