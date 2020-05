Gladson não seguirá orientações de Bolsonaro e vai arrochar 

O BLOG DO CRICA teve ontem informação do chefe do gabinete civil do governo, Ribamar Trindade, de que o governador Gladson Cameli não seguirá as orientações do presidente Jair Bolsonaro de que barbearias, salões de belezas e academias de musculação são atividades essenciais, e manterá fechadas estas atividades comerciais. Falou Ribamar que, pelo contrário, daqui em diante haverá medidas mais rígidas no combate a Covid-19, que no Estado já registra 1460 contaminações e 44 mortes. Uma das novas medidas é a adoção do rodízio de carros que vão transitar na capital. Por decisão do Supremo Tribunal Federal caberá aos Estados e Municípios definir o que pode ou não pode funcionar no período de pandemia.

PT NÃO DEFINIU

As discussões dentro da direção regional do PT, sobre quem será o candidato a prefeito de Rio Branco na eleição municipal deste ano, não avançaram, garantiu ontem ao BLOG DO CRICA, o deputado Daniel Zen (PT), por o foco neste momento estar sendo o combate ao coronavírus.

NOMES NO DEBATE

Zen confirmou que o seu nome está sendo debatido internamente como uma das opções para uma candidatura à PMRB, junto com os nomes do ex-governador Binho Marques e do ex-prefeito Raimundo Angelim. Zen fez questão de ressalvar que não foi batido o martelo. Tudo se encontra como antes, não há nenhuma novidade ou decisão tomada. A pandemia está empurrando a decisão mais para frente, admitiu. A única coisa certa no PT é ter candidatura própria a prefeito da capital.

DEIXE O PESSOAL TOCAR BERIMBAU, CORREINHA!

Chegou reclamação da classe artística contra Fundação Cultural, por não ter posto em prática um projeto para auxiliar os artistas acreanos, neste período de pandemia. Ficou só na conversa vazia; nada foi implementado, se queixam. Deixa o pessoal tocar berimbau, Correinha!

NÃO DEVE SER VISTO COMO POLITICAGEM

A manifestação na UPA do segundo distrito por melhores condições de trabalho não pode ser vista sob o ângulo politiqueiro, porque foi feita pelos próprios servidores, e assim deve encarar o secretário de Saúde, Alysson Bestene. A falta de pessoal é real, não adianta esconder o fato.

TUDO VERDADE

Conversei com amigos médicos que trabalham na UPA do segundo distrito, e confirmaram que de fato, o atendimento atingiu a saturação para os profissionais de saúde, insuficientes para a demanda, e que o quadro poderá ficar pior com o aumento de casos do Covid-19.

NÃO VAMOS DOURAR A PÍLULA

Vamos reconhecer o esforço do governador Gladson Cameli, do secretário de Saúde, Alysson Bestene, no combate à pandemia do coronavírus, mas não podemos por isso dourar a pílula para dizer que no sistema de saúde tudo está funcionando sem problemas, porque não está.

NÃO PODE RECLAMAR

Os meios palacianos dizem que os emedebistas não podem reclamar de demissões de seus membros que estavam em cargos de confiança no governo. “O MDB elegeu o Gladson desde o início da gestão como vilão nas falas autorizadas pelo partido, feitas na ALEAC pelo deputado Roberto Duarte”, destacou. “Estamos apenas pagando o MDB com as mesmas moedas”, disse.

ORIGINAL E GENÉRICO

Conversando ontem com um amigo do PT, este fez a cômica observação: “Crica, nesta campanha teremos um cenário interessante na disputa da prefeitura da capital; o candidato original do PT (ainda a ser anunciado), e o candidato genérico do PT, nosso ex-presidente Minoru Kinpara (PSDB)”. E dito isso, completou: “foi como nos dar um salvo-conduto”.

TOMARA QUE FUNCIONE

Este ano o combate às queimadas ficará a cargo das Forças Armadas. Tomara que funcione, porque no Acre, ano passado, quando a ação foi coordenada secretaria do Meio Ambiente foi um fracasso geral, o Estado virou manchete negativa na imprensa nacional e internacional.

SINUCA DE BICO

Fosse num jogo de sinuca se diria que o PSDB e o MDB, ao se unirem sem dar satisfações, deram uma sinuca de bico no governador Gladson Cameli, que terá que procurar um candidato para enfrentar emedebistas e tucanos. E as convenções já serão em julho.

COISA MAIS LOUCA!

Quem colocou na cabeça do presidente Jair Bolsonaro que academias, salões de beleza, são atividades essenciais? Só frequenta estes locais quem tem um maior poder aquisitivo.

TENHO MINHAS DÚVIDAS

Tenho cá as minhas dúvidas se o rodízio de veículos vai colaborar para diminuir o fluxo de pessoas nas ruas. Tem maior efeito em cidades grandes como São Paulo. Mas nada demais tentar. O certo é que o povo está de forma irresponsável nas ruas, tem comércio aberto clandestinamente, e os casos de Covid-19 aumentaram, assim como as mortes na pandemia.

FAZENDO A SUA PARTE

O governador Gladson Cameli está fazendo a lição de casa nesta pandemia da Covid-19. Se a população em boa parte continuar levando o sério problema na brincadeira, não poderá depois reclamar do governo se chegar a um momento de não se ter mais vagas nos hospitais.

FALTA CONSCIÊNCIA COLETIVA

O que falta á população, principalmente, na capital, é uma consciência coletiva que, se o isolamento social não for seguido com rigor o sistema estadual de saúde entrará em colapso, e poderá se repetir o quadro de covas coletivas como aconteceu em Manaus.

MELHOR NÃO DEMITIR

Os principais assessores do vice-governador major Rocha, que tinham sido demitidos da secretaria de Segurança, voltaram ao governo, desta feita para o Gabinete Militar. Quando for assim é melhor não demitir para não entrar no desgaste de ter de readmitir.

BEM MAIS COMPLEXO

Conversando ontem com um médico experiente este revelou que construir hospitais de campanha pode ser a solução para a falta de leitos, mas não para o tratamento. Não basta ter leito, tem que ter médicos experientes e outros profissionais de saúde para o atendimento, explicou.

SATURAÇÃO CERTA

Na sua avaliação estamos ainda caminhando para o pico da Covid-19, e a tendência será o sistema de saúde entrar em colapso a permanecer a contaminação acelerada e não ser respeitado o isolamento social. Só que tem gente que continua brincando com o Covid-19.

AO ALAN O QUE É DO ALAN

Ninguém lutou mais para que os médicos brasileiros formados no exterior pudessem ser contratados em caráter emergencial para atual no combate a Covid-19. E some-se a isso o governador Gladson ter conseguido na Justiça Federal a autorização. Ainda assim terão que passar por um treinamento com os médicos mais experientes para tratar casos da Covid-19.

NÃO ESTÁ FORA DE COGITAÇÃO

O BLOG tem informação que o Lockdown não está previsto para ser adotado de imediato pelo governo, mas não está fora de cogitação se a pandemia sair do controle, e o sistema de saúde entrar em saturação, por conta da população não aderir em grande escala ao isolamento.

AGUARDAR AS PESQUISAS

A avaliação feita ontem por um assessor próximo do governo foi que, o que vai definir quem será o candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul será o resultado da pesquisa eleitoral.

DIFÍCIL MENSURAÇÃO

Hoje, fica difícil mensurar que nome tem maior chance de disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul, pelo grupo aliado do governador Gladson Cameli. Tem outro componente que também deve ser avaliado além das pesquisas, quem tem maior poder de aglutinar aliados.

PURA POLITICAGEM

Que me permita o colega de profissão Tião Vitor endossar o seu comentário, sobre propostas politiqueiras para a prefeita Socorro Neri liberar as Unidades Básicas de Saúde a atender casos do Covid-19. Como seria misturar numa mesma unidade o atendimento a casos de dengue, grávidas, gente gripada e etc? A hora é de focar na pandemia e não de proselitismos.

FRASE MARCANTE

“Ciúme é querer manter o que se tem; cobiça é querer o que não se tem; inveja é não querer que o outro tenha”. Zuenir Ventura, jornalista brasileiro.