Funerária “perde” corpo de idoso que morreu de Covid-19; família entra em desespero

O idoso Raimundo Mendes, 78 anos, é mais uma vítima da Covid-19 no Acre. Na noite desta segunda-feira, 11, internado do pronto-socorro, não resistiu a doença e acabou falecendo.

Além da dor da perda do ente querido, a família de seu Raimundo foi surpreendida com o sumiço do corpo do idoso. A funerária simplesmente não sabe dizer onde está o corpo para que seja feito o enterro.

O neto G.M conta que a família deu entrada em toda a papelada na funerária São Francisco. O enterro foi marcado para às 13 horas desta terça-feira, 12, no cemitério Jardim da Saudade. Acontece que o corpo não apareceu. Quando a família, desesperada, entrou em contato com a funerária, simplesmente foram informados de que não sabem dizer onde está o corpo.

“O povo da funerária pediu pra gente entrar antes de uma hora da tarde no cemitério. Ficamos esperando e nada do corpo do meu avô. É muito complicado. Como é que acontece uma coisa dessas?”, afirma o neto.

O ac24horas entrou em contato com a funerária São Francisco. Bastante nervosa, uma pessoa identificada como Sônia confirmou a denúncia da família. “Agora no primeiro momento estamos verificando o que aconteceu e não temos nada à dizer. Enquanto a gente não resolver, não podemos dizer nada. O corpo foi desaparecido, mas ninguém sabe onde tá, estamos procurando”, disse.

A família do idoso promete acionar a polícia.