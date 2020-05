Filhote de preguiça é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul

Um filhote de bicho-preguiça foi resgatado na noite dessa segunda-feira, 12, na rua José de Barro, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de Cruzeiro do Sul. O animal foi retirado da via por militares do Corpo de Bombeiros, que receberam chamado de moradores da região.

Após o resgate, os bombeiros devolveram o animal à floresta. “Capturamos e fizemos a soltura longe de ameaças”, disse o porta-voz da instituição, Major Cláudio Falcão.

O resgate de animal é um dos mais requisitados no Acre. O Corpo de Bombeiros informou que já chegou a atender 300 chamados por mês em todo o estado.

Segundo a equipe, o filhote não apresentava sinais de desidratação, nem debilitado, apenas assustado. O animal foi devolvido ao seu habitat natural.