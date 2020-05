Falta vacina!

Não existe uma vacina para conter a expansão da Covid-19 no mundo. Muitos países fazem de tudo para conseguir o tão precioso antídoto. A expectativa é que em 18 meses se consiga. Porém, esse não é o maior problema do Brasil. Poderíamos passar sem vacina como algumas nações do mundo estão fazendo. Porém, em um país em que é necessário criar leis ou decretos para obrigar pessoas a usarem máscaras não há mais o que dizer. Não só a usar, mas usar corretamente. Ensinar todos os dias a lavar as mãos como se faz com crianças, usar álcool gel e tomar banho é de lascar o cano. Ontem, segunda feira, em todos os bairros a movimentação era intensa. Pessoas se aglomeravam em torno de um isopor na calçada cheio de pastéis encharcados de óleo saturado. Em outros bairros, tinha tanta gente na rua que parecia um mercado de Nova Déli, na Índia. A vacina que falta é a do bom senso, do juízo, da ponderação, da prudência. Enquanto isso, o desespero nos hospitais é grande! Nos cemitérios, a mesma coisa! Enquanto uma vacina não é criada, usemos a outra!

“Meus amigos uma vida não tem partido, nem não tem cor e não tem preço; nos ajude a garantir a sua e a da sua família”. (Governador Gladson Cameli, implorando para pelo distanciamento social)

. Quando uma pessoa pega uma gripe sabe, de antemão, que raramente morrerá, não é uma doença mortal.

. A Covid-19 deixa a pessoa na beira da caçapa da morte; pode ser que sim, pode ser que não; gera um grande temor.

. Falar em disputas eleitorais nesse momento é até complicado.

. Essa confusão política toda em Brasília, nos estados e municípios é por conta do instituto da reeleição.

. Fosse mandado de cinco anos sem direito a reeleição para cargos majoritários a política seria mais saudável.

. Parlamentar teria direito a uma reeleição para evitar que envelheça no Congresso e fique dormindo nas poltronas.

. Sem falar, que passa a vida toda junto com a família vivendo às expensas do povo que custeia toda a mordomia.

. “Um pobre cheio de filhos paga mais imposto do que um rico sem família”. (1889).

. “O Brasil é um país esquecido no tempo”.

. O deputado Daniel Zen (PT) está vivendo no tempo do “já foi”.

. O PT já foi até mãe não sei de quem!

. Na verdade, o PT tem um legado de 20 anos, mas ninguém é obrigado a ficar no partido contra a vontade.

. Todo mundo tem o direito de fazer suas escolhas políticas.

. O PT, por exemplo, preferiu deixar o Bolsonaro ganhar a eleição do que apoiar o Ciro Gomes, único na pesquisa que poderia derrotar o Jair.

. Como diz o senador Márcio Bittar, o PT levou muita gente boa do MDB e PP para seus quadros.

. Como dizia os meninos na pelada:

. “São elas por elas”!

. O que é o amor, compaixão?

. Quando existia era um sentimento que enobrecia o ser humano.

. Bom dia!