Empresa criada nos EUA mantém no Brasil Centro de Agricultura de Precisão e Inovação

A John Deere é uma empresa norte-americana fundada em 1837. No Brasil ela se instalou em 1979 e atualmente é uma das maiores em produção de equipamentos agrícolas, florestais, jardinagem e em fornecimento de produtos e serviços para construção e equipamentos para gramados.

No Brasil fica o escritório regional América Latina. A cidade de Indaiatuba (SP), que fica a 100 km da capital paulista, foi escolhida para ser a sede latino-americana, e onde fica o Banco John Deere.

O complexo de negócios da John Deere, que compreende o Centro de Distribuições de Peças (CDP), que ajuda na manutenção de tratores usados e das demais máquinas produzidas pela empresa. Também fica em Campinas o Centro de Treinamento e o Centro de Agricultura de Precisão e Inovação da John Deere. Esse completo fica próximo ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Fábricas no Brasil

No Brasil as fábricas da John Deere estão em Catalão (GO, Horizontina e Montenegro, no Rio Grande do Sul. No mundo são cerca de 60 mil funcionários em mais de cem unidades distribuídas em 30 países. O trator John Deere é um dos mais vendidos no mundo.