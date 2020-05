Depasa faz nesta terça-feira, 12, desinfecção de espaços públicos em Xapuri

No último fim de semana, o governo do estado, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) iniciou a desinfecção dos espaços públicos dos municípios da região do Alto Acre. De acordo com o diretor-presidente da autarquia, Tião Fonseca, o foco inicial da ação da ação foi a região de fronteira: Brasiléia, Assis Brasil e Epitaciolândia.

“Com o aumento exponencial do número de casos na capital e interior, é grande a preocupação do governador Gladson Cameli em baixar esse crescimento, se for o caso até com medidas mais drásticas de restrição, para evitar que muitas pessoas adoeçam ao mesmo tempo e a rede pública possa suportar a demanda”, afirmou ele à Agência de Notícias do Acre.

Nessa terça-feira, 12, o trabalho será realizado em Xapuri, em parceria com a prefeitura, que vai arcar com a alimentação dos funcionários do Depasa e colocar uma equipe da Vigilância Sanitária Municipal à disposição do órgão para indicar os locais mais propícios à disseminação de contaminação, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde.

O trabalho consiste na higienização de ruas, praças e áreas externas de bancos, casas lotéricas e órgãos públicos dos municípios, além de outros locais de grande circulação de pessoas. A ação reforça o trabalho de enfrentamento ao avanço da Covid-19 iniciado há 60 dias pelos governos estadual e municipais.

Estudos afirmam que o coronavírus pode permanecer por horas e até dias nas superfícies. Aplicada em conformidade com a normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a desinfecção dos espaços públicos tem sido importante estratégia adotada pelos governos e municípios para conter a proliferação do vírus causador da Covid-19.