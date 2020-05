Daniel Zen alfineta Correinha: “não faça como a Regina Duarte”

O deputado Daniel Zen (PT) afirmou na sessão virtual desta terça-feira, 12, que observou que o saque dos R$ 600 do Auxílio Emergencial tem sido responsável pelas enormes filas nas agências bancárias. Ele propõe projeto de lei que obriga bancos a fornecer condições mínimas: tendas, cadeiras e máscaras para as pessoas na fila.

“Não vai ter obediência às medidas do governo se não houver fiscalização”, disse. A desobediência às medidas adiam ainda mais o fim da quarentena e a retomada à vida normal, diz o deputado do PT.

Zen criticou o edital lançado pela Fundação Elias Mansour, o ConectCultura. “Não atende as necessidades do setor cultural nesta pandemia”, afirma Zen, condenando a postura do presidente da FEM. “Correinha, não faça como a Regina Duarte: ouça os reclames da comunidade cultural”, disse o deputado.

Em seu entendimento, a secretária nacional de Cultura, Regina Duarte, não tem atendido a classe artística.

Por último, Zen pediu melhor apuração à destinação das cestas básicas distribuídas pelo governo. Ele alega que existe indícios que precisam ser investigados e lembrou que o PT protocolou denúncia no Ministério Público.