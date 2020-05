Com prêmio acumulado, Mega-Sena sorteia bolada de R$ 90 milhões nesta quarta

O concurso 2.260 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 90 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece nesta quarta-feira (13).

As apostas podem ser feitas até as 17 horas em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de o apostador ganhar o prêmio em um jogo simples, de seis dezenas, é de 1 em 50.063.080.