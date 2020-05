Cerca de 225 cestas básicas são doadas para famílias de alunos do Dom Bosco

Cerca de 225 famílias de alunos matriculados no Centro de Ensino Especial Dom Bosco, em Rio Branco, foram beneficiadas com a doação de cestas básicas esta semana. As doações foram possíveis por meio da parceria entre os professores da instituição, o projeto Olhar Diferente e a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

A campanha que arrecadou os alimentos teve como base a solidariedade às famílias dos alunos que estão vulneráveis à pandemia do novo coronavírus. Ao menos 10 empresas privadas e entidades públicas também foram mobilizadas na ação, por meio do assistente educacional Kaio Lima.

O projeto Olhar Diferente ainda doou kits de proteção com máscaras e sabonete líquido. A instituição ressalta que a campanha de arrecadação para as famílias do Dom Bosco continua. Interessados em contribuir podem entrar em contato pelo telefone 3226-5244.