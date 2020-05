Cadmiel diz que PGE vai afundar mandato de Gladson e que “é só a Polícia Militar que tá na peia”

O deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) avaliou a retirada de tramitação do PL da Titulação da PM causou prejuízo político ao governador Gladson Cameli. “Esse projeto chegou semana passada e me prontifiquei a ser o relator, elogiando o governador porque corrigia um grande erro, mas o governador pede sua retirada frustrando toda a categoria”, lamentou Bonfim, que é sargento da Polícia Militar.

Segundo ele, causou alvoroço e revolta na tropa essa decisão. Para o deputado, a Procuradoria Geral do Estado está acabando politicamente com o governador. “Tenha cuidado com essa PGE, que vai afundar o seu mandato”, afirmou.

E continuou: “Por que quando é com os militares é essa guerra, essa luta. Por que só os militares tem de ficar na peia?”, questionou.