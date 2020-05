Após tentativa de homicídio, dupla é presa com armas de fogo em Sena Madureira

A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira (12) Ruan de Oliveira da Silva, de 18 anos, e Giliard dos Santos Cruz, 23 anos, após efetuarem vários disparos contra um rapaz no bairro Vitória, em Sena Madureira. A dupla fugiu em uma motocicleta, mas foi alcançada na saída da cidade portando duas armas de fogo. Um dos tiros acertou o portão da casa de um policial militar.

O fato ocorreu por volta das 15h49, momento em que uma equipe do agrupamento Giro fazia patrulhamento no referido bairro. Ao perceber a fuga da dupla, os policiais iniciaram o acompanhamento. A moto dos infratores só foi interceptada nas proximidades do trevo, próximo a ponte José Nogueira Sobrinho. Rendidos, os envolvidos foram revistados e, na cintura deles, a PM encontrou uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 32, com munições intactas e outras deflagradas.

A polícia informou que os envolvidos saíram do bairro Eugênio Areal para atacar faccionados rivais no bairro Vitória, porém, a vítima atacada não faz parte de organização criminosa.

Os acusados responderão por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Como não reagiram a prisão, eles foram entregues ilesos na delegacia, onde serão autuados e deverão ser encaminhados ao presídio local nas próximas horas.