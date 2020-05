Antônia Sales diz que assessoria de Gladson é “equipe da maldade” por querer terceirizar saúde do Acre

A deputada Antônia Sales (MDB) estendeu à assessoria do governador Gladson Cameli a pecha de ”equipe da maldade” pela criação do projeto que terceiriza o sistema de saúde do Acre.

“Vamos usar o equilíbrio, a ponderação porque o sistema de saúde já está em colapso”, disse a parlamentar que engrossa o coro dos que pedem para que o projeto que cria o Igesac não seja debatido no atual momento. Retire esse PL do mal”, pediu ela ao governador.

A deputada pediu maior atenção às mulheres que vivem nas comunidades isoladas do Acre e sofrem violência em seu dia a dia. “Falo também das nossas agricultoras que também precisam ser protegidas”, disse.

Esse grupo de mulheres, disse Sales, estão mais vulneráveis à violência doméstica exatamente pelo isolamento em que já vivem, situação potencializada pela pandemia do coronavírus.

Ela propõe campanha de conscientização objetivas para incentivar a denúncia. “Não podem ser feitos panfletos, um risco de se contaminar, mas colocar na TV, rádio, cartazes grandes em todos os comércios, setores do governo”, sugeriu. Há projetos em andamento na Aleac acerca desse tema.