Aleac descarta que videoconferência tenha sido brecha para clonagem de celulares

A Assembleia Legislativa divulgou um comunicado nesta terça-feira, 12, descartando a suspeitas de que os telefones de pelo menos 7 deputados estaduais tenham sido clonados na semana passada por alguma brecha na ferramenta de videoconferência Zoom que está sendo utilizada para a realização das sessões online.

“Após análise de todos os logs, tanto do firewall da casa, quanto da conta do Zoom, não foi detectada nenhuma invasão ao aplicativo de sessão remota. É importante destacar que as sessões já aconteciam com mudança diariamente de link e senha, medidas essas que serão intensificadas, bem como exigência de autenticação para entrar na sessão por exemplo”, disse trecho da nota produzida pela assessoria de comunicação.

Ainda visando a segurança dos parlamentares, a recomendação é de que não se use celular para as sessões, e se o fizer, que se respeite todas as regras de autenticação.

De acordo com a Aleac, a partir de agora, as regras de atualizações de segurança tanto dos sistemas operacionais (Windows, Mac OS, Android e iOS), quanto do aplicativo de sessão, serão devidamente conferidos nos equipamentos dos deputados estaduais.

Com isso, cas sessões online retornam nesta terça-feira (12) às 10h, horário regimental. A transmissão é feita pelo nosso canal do

Youtube https://www.youtube.com/aleactv e através do Facebook.