Acre tem 6 novas mortes provocadas pelo coronavírus e total chega a 50 vítimas fatais

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) trouxe em um boletim parcial novos números sobre as mortes provocadas pelo Covid-19 no Acre.

De acordo com dados do governo, seis novas mortes foram confirmadas tendo a doença como causa. Agora, o número total de óbitos Seis novas mortes por Covid-19 foram registradas nesta terça-feira, 12, subindo para 50 o número de óbitos pela pandemia no estado.

A primeira vítima da doença foi o paciente J. W. R., de 35 anos. Ele apresentava comorbidade e foi internado no dia 3 de maio, e morreu nesta segunda-feira, 11, na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco.

V. A. C., é a segunda vítima, um homem de 48 anos, que também morreu nesta segunda, 11, no PS. O paciente havia sido internado no dia 5 de maio e apresentava comorbidade.

Aos 53 anos de idade e sem comorbidade informada, a terceira vítima foi o paciente J. A. M., que morreu nesta segunda-feira, 11, na UTI do Pronto-Socorro, quatro dias após sua internação.

F. E. G. C., é a quarta morte por coronavírus confirmada pela Secretaria de Saúde. Aos 54 anos, o paciente morreu nesta segunda-feira, 11, na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele havia dado entrada na UTI no último dia 3. O paciente apresentava comorbidades.

As duas últimas mortes, registradas no boletim parcial, ocorreram na manhã desta terça-feira, 12, sendo as vítimas os idosos R. M. O., de 78 anos, e J. B. S. C., de 87 anos. Ambos tinham comorbidade, doenças pré-existentes que fazem agravar o estado de saúde e faleceram na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco. R.M.O., foi internado no último dia 3. Já o idoso de 87 anos estava na UTI desde o dia 1º de maio.

Diferente do que tem acontecido nos últimos dias, a Sesacre não informou o número de novos casos, o que deve acontecer no boletim completo que é sempre divulgado no período da tarde.