Zen diz que o PT do Acre foi uma mãe para Minoru, Bocalom, Ney Amorim e Socorro Neri

Mesmo com a incerteza se teremos ou não eleição este ano, o deputado Daniel Zen (PT) aproveitou o dia das mães no domingo, 10, para alfinetar adversários políticos. Em sua conta no twitter, o petista afirmou que nada mais apropriado do que lembrar dos gestos generosos, dignos de grandes matriarcas, se referendo ao seu partido, o PT.

De acordo com Zen, o PT tem sido como uma verdadeira mão para determinadas figuras políticas, que hoje se perfilam como nossos adversários.

“@MinoruProfessor foi presidente do PT; @bocalomac foi sec. de Agricultura no governo JV; @neyamorim13 foi deputado e presidente da ALEAC; Socorro Neri foi candidata a vice-prefeita na chapa do PT e ganhou de presente a prefeitura da Capital, sem precisar de um único voto”, disse o parlamentar enfatizando que “Só mesmo uma mãe para tamanha generosidade”.

As mensagens endereçadas aos políticos adversários tem ligação ao fato de Minoru Kinpara ser atualmente o pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSDB do vice-governador Major Rocha e de Tião Bocalom e Ney Amorim disputarem a indicação do governador Gladson Cameli para para ser candidato dos Progressistas também na capital. Já sobre Socorro, a alfinetada ocorre devido a atual gestora da capital ter rompido oficialmente com o PT, chegando a inclusive a exonerar vários filiados da sigla na semana passada.