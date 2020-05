Xapuri confirma 12º caso de Covid-19 no município, mas altas clínicas vão a 8

A última atualização do Boletim Municipal sobre a Covid-19 em Xapuri, feita no começo da noite desta segunda-feira, 11, trouxe o registro de mais um caso positivo para o novo coronavírus no município. Agora são 12 os pacientes testados positivamente com residência na cidade, sendo que 8 deles já obtiveram alta médica, segundo os critérios municipais.

O novo caso registrado nesta segunda-feira é de um homem de 59 anos que foi submetido a teste rápido (IGg/IgM). O caso não tem relação com os demais confirmados no município e a contaminação ocorreu em Rio Branco a partir de contato direto com paciente positivo para Covid-19. Ele apresenta sintomas leves e segue sob monitoramento pela equipe municipal de referência para a doença.

Apesar da confirmação de mais esse caso, o boletim municipal traz algumas notícias positivas. Uma delas é que o número de pessoas monitoradas diminuiu para 100 nas últimas 24 horas. Na última atualização eram 113. Outra, é que o município não possui, neste momento, casos em análise no laboratório Charles Mérieux.

Em Xapuri também não ocorre, ainda, a chamada transmissão comunitária do novo coronavírus, que acontece quando as pessoas contaminadas não sabem de quem contraíram a doença. A grande maioria dos casos são relacionados uns com os outros, sendo conhecidas todas as origens das contaminações. Até a última atualização do Boletim Sesacre, o município havia feito 58 notificações, das quais 44 haviam sido descartadas.

Xapuri também não teve, até agora, nenhum caso de agravamento dos sintomas ou necessidade de internação de pacientes positivos. O enfermeiro Francisco Andrade, coordenador da Equipe de Referência para a Covid-19 em Xapuri, ressalta que as medidas de isolamento e distanciamento social são fundamentais para que as ocorrências no município permaneçam sob controle.

“Isso vai muito da consciência da nossa população. Foi assim que conseguimos bloquear os primeiros casos e mantê-los sob controle. Os casos aqui são importados, de dois servidores que mesmo residindo em Rio Branco são funcionários efetivos em Xapuri, e que nós permanecemos monitorando a situação deles, e os locais, mas esses últimos também acompanhados e mantidos em isolamento”, afirmou o profissional.