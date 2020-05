Mais de 11 mil mortos e 163 mil infectados. Dados oficiais do Ministério da Saúde. No Acre, nosso quintal, 42 mortes e mais de 1.300 contaminados. A cada 24 horas cerca de 500 novos mortos. Hospitais e UPAS lotados de gente com sintomas da Covid-19 produzida pelo coronavírus. Outro tanto maior em casa.

Gente perdendo o emprego, micros e pequenas empresas quebrando. Porém, o mais cômico em tudo isso (se não fosse trágico) é a briga do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com o STF, o Congresso, a imprensa, governadores, prefeitos, médicos, enfermeiros, pesquisadores e cientistas sobre o distanciamento social. Mais de 70% da população aprova o isolamento, mas só uns 30% cumpre. O Brasil hoje é o pais mais avacalhado do mundo. Totalmente desorganizado. Avacalhado mesmo! Sem comando. Um barco a deriva em alto mar.

Era pra ser só uma gripezinha, p*!

“Há três espécies de mentiras: mentiras, mentiras deslavadas e estatísticas”. (Benjamin Disraeli)

. Quem tiver que morrer vai morrer, quem tiver que viver vai viver; é a tese do presidente da república.

. Portanto, de acordo com ele (que é Messias, mas não faz milagre) é melhor todos voltarem ao trabalho.

. Abrir as igrejas, escolas, universidades, comércio em geral.

. Até os shoppings, camelôs e etc…!

. Afinal de contas, a pandemia é só uma “gripezinha”.

. “Meursault” do livro de Albert Camus, L’Étranger, (O Estrangeiro) (1942), sempre me lembra alguém da república.

. A vida é esse absurdo mesmo!

. Quem não leu, leia!

. Os mercadores da morte estão aí aplicando golpes nas prefeituras em tempos de pandemia, corrompendo e sendo corrompidos.

. Enquanto isso pessoas estão morrendo nos hospitais!

. É muita crueldade!

. Deus existe?

. “Se Deus não existe então tudo é permitido”. (Dostoievski)

. Roubar dinheiro público enquanto pessoas morrem nos hospitais; por que roubar, se corromper?

. Acha que deixar patrimônio, dinheiro para a família depois que morrer é a salvação?

. Conta outra!

. Ter uma vida regalada, soberba, dissoluta é o sentido da vida?

. Como diz a “Conceça”:

. Ó coitado!

. Deus existe; talvez não da maneira como imaginamos!

. Bom dia!