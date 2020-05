Professor de capoeira é ferido a golpes de faca e vai parar em estado gravíssimo no PS

O professor de capoeira Gilmard Pereira, de 30 anos, mais conhecido pelos amigos como ‘Ferrugem’ foi brutalmente esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (11), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Gilmard foi encontrado populares na rua desmaiado e sangrando muito, com várias perfurações de faca na região das costas.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Amigos chegaram a informar a reportagem do ac24horas que viram o professor pela madrugada com um grupo de pessoas próximo ao CRAS na Cidade do Povo.

A Polícia Militar esteve no local, mas ninguém soube informar o que aconteceu e nem a motivação do crime, pois no local impera a lei do silêncio.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).