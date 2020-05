Presos são realocados de cela após fuga de detentos no presídio; um segue foragido

Os demais presos da cela 16 do pavilhão P, do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, localizado em Rio Branco, foram colocados em outras celas do mesmo pavilhão após a tentativa de fuga de três presos, ocorrida no início da tarde desse domingo (10).

A informação foi confirmada por meio de nota pública assinada pelo presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Arlenilson Cunha. Os detentos tentaram fugir por um buraco feito na parede da cela, onde oito presos cumpriam pena.

Dois que tentaram fugir já foram recapturados. Apenas o preso Rodrigo Duarte Gomes empreendeu fuga e segue foragido.

Os dois detentos recapturados foram encaminhados ao isolamento preventivo e responderão a procedimento administrativo disciplinar. “O Iapen informa que as buscas continuam sendo realizadas na área externa ao presídio no intuito de encontrar o preso foragido”, conclui a nota.